Дрон підірвав нафтобазу в Бєлгородській області РФ

Сьогодні вранці ударний безпілотний літальний апарат атакував нафтобазу «Юттек» в райцентрі Прохоровка Бєолгородської області РФ, розташованому в вісімдесяти кілометрах від кордону з Україною.

Про це у своєму Телеграм-каналі сьогодні о 8:31 повідомило незалежне (фактично опозиційне) російське видання ASTRA з посиланням на власні анонімні джерела.

За його даними, внаслідок удару дрона-камікадзе отримав пошкодження резервуар з бензином. Однак начебто обійшлося без пожежі. Постраждалих немає.