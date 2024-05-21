 

Дрон підірвав нафтобазу в Бєлгородській області РФ

  1. 21.05.2024
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Сьогодні вранці ударний безпілотний літальний апарат атакував нафтобазу «Юттек» в райцентрі Прохоровка Бєолгородської області РФ, розташованому в вісімдесяти кілометрах від кордону з Україною.

Про це у своєму Телеграм-каналі сьогодні о 8:31 повідомило незалежне (фактично опозиційне) російське видання ASTRA з посиланням на власні анонімні джерела.

За його даними, внаслідок удару дрона-камікадзе отримав пошкодження резервуар з бензином. Однак начебто обійшлося без пожежі. Постраждалих немає.

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