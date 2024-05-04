Довбик забив «Барселоні» і побив рекорд Шевченка

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  1. 04.05.2024
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Український нападник Жирони Артем Довбик сьогодні у Ла-Лізі забив гол в ворота Барселони. Матч наразі триває…

Цей гол став 20-м для Артема у поточному чемпіонаті.

Таким чином Довбик побив досягнення Андрія Шевченка, який має 19 голів в сезоні 2005/2006 за Мілан. Більшу кількість голів в одному чемпіонаті ніхто і ніколи з українців в топ-першостях Європи не забивав. У Артема в запасі ще 4 матчі, щоб ще покращити цей результат

Правда, Шева того року наколотив ще 9 голів за 12 матчів у Лізі чемпіонів… Плюс в Італії в ті роки взагалі забивали набагато менше, ніж зараз.

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