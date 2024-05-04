 

До середмістя Вінниці повернули великодні писанки-велетні

  1. 04.05.2024
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Попри війну, у Вінниці до Великодня, як і минулого року, виставляють писанки-велетні.

Цього року зробили це у чистий четвер на майдані Незалежності. Місцеві майстрині їх точково «реставрують», аби виглядали ідеально.

Це місцева щорічна традиція – встановлювати у центрі Вінниці 18 писанок. Започатковано її було 2017 року. Тоді в місті у межах проєкту «Пасхальні візерунки» встановили перші розмальовані містянами гіпсополімерні яйця заввишки майже півтора метри.

Через повномасштабне вторгнення нових велетнів не створюють, а ті, що є, бережуть і реставрують.

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