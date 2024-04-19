До 8 років в’язниці засудили у Вінниці «вокзального» грабіжника

Вінницький міськсуд визнав винним 48-річного містянина, який обвинувачувався у пограбуванні жінки. На жительку Київської області зловмисник напав поблизу кафе у центрального автовокзалу.

Як повідомляє пресслужба Вінницької обласної прокуратури, раніше судимий за майнові злочини вінничанин у листопаді 2023 року скоїв черговий напад. У своєї жертви він відібрав 27 тис. грн, 200 злотих, мобільний телефон, аксесуари до нього та втік.

Нападника у Вінниці затримали. Кримінальне провадження розслідувалось за ч. 4 ст. 186 КК України (відкрите викрадення чужого майна (грабіж) вчинене повторно, в умовах воєнного стану).

У вересні минулого року у Вінниці двоє раніше судимих чоловіків з Житомирщини та Херсонщини напали на 57-річну місцеву жительку. Зловмисники побили потерпілу, відібрали у неї гроші й мобільний телефон, а потім втекли, покинувши зв’язаною. Затримали їх за декілька днів.

Інше зухвале пограбування на Вінниччині сталося вранці 24 серпня 2023 року. Тоді до будинку подружжя у Гайсинському районі через вікно заліз зловмисник. Погрожуючи молотком, він почав вимагати гроші. Коли отримав відмову, нападник почав бити своїх жертв. Після нападу зловмисник відібрав у подружжя мобільні телефони та втік. До правоохоронців із заявою про напад звернувся житель села Нова Ободівка. Чоловік розповів, що вранці прийшов провідати своїх літніх сусідів. Від них почув про розбійний напад, який скоїв їхній односелець. Поліцейські оперативно встановили місце перебування нападника та затримали його на одній із вулиць населеного пункту.