ДніпроГЕС знаходиться у критичному стані внаслідок ракетного удару
Дніпровська гідроелектростанція ДніпроГЕС в Запоріжжі в критичному стані внаслідок ракетної атаки РФ по місту вночі в суботу, 1 червня.
Про це в ефірі марафону Єдині новини повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише Суспільне Запоріжжя.
«Не йдеться навіть про вироблення електроенергії, перекритий повністю рух з лівого берега на правий, тож жителі обмежені в трафіку. Сьогодні для об’їзду використовується два мости, на яких налагоджена логістика в обидва боки. У вихідні поки будемо так», — йдеться в повідомленні.
Чітких прогнозів щодо відкриття руху через греблю ще немає, заплановано додаткові консультації з цього приводу.
Нагадаємо, у ніч на 1 червня Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку по Україні. Численні вибухи чули у Запоріжжі.
Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що вночі ворог атакував об’єкти енергетики у п’яти областях.
Як відомо, 22 березня росіяни повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині.
А 11 квітня цього року російські фашисти майже зруйнували Трипільську ТЕС, яка живила Київську, Черкаську і Житомирську області. Вважалося, що ворог використав ракети Кинджал, але це може бути не так. Росіяни насправді застосували нові крилаті ракети Х-69. Про це свідчать знайдені уламки цієї ракети.
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