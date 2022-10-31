Диверсанти підірвали чотири російських вертольоти «Ка-52»
Раніше вже повідомлялося, що на військовому аеродромі «Веретье» в Псковській області Росіі вчора близько 22:00 були серйозно пошкоджені два ударні гелікоптери «Ка-52» («Алігатор»). Головне управління розвідки Міністерства оборони України описало цю історію з зовсім іншого ракурсу, ніж російські засоби масової інформації.
По-перше, стверджується, що два «Ка-52» повністю знищені, а ще два отримали суттєві пошкодження; тобто, виведені з ладу чотири вертольоти. По-друге, потужний вибух стався вночі вже 31 жовтня. По-третє, ГУР МОУ чітко дало зрозуміти, що мала місце диверсія:
«️Деталі щодо знищення іншої техніки та особового складу — уточнюються. ️З метою ліквідації наслідків вибухів, а також «пошуку диверсійних груп» особовий склад військової частини піднято по тривозі, у військовій частині проходять слідчі дії».
В цьому сенсі буде дуже цікаво подивитися на завтрашній звіт Генерального штабу Збройних сил України про втрати окупантів в розрізі гелікоптерів. За підсумками тридцятого жовтня ГШ ЗСУ вказав, що ворог втратив 253 вертольоти, один з них за вчора.
Про всяк випадок зазначимо, що від села Веретьє (на мапі позначено червоним значком) Псковської області до України близько півтисячі кілометрів по прямій на мапі.
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