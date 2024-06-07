Директоркою Вінницького КЦІХ призначено Зайцеву, попереднього очільника мобілізовано

В. о. директора Клінічного центру інфекційних хвороб призначено Валентину Зайцеву. Відповідне розпорядження підписав голова облради Вячеслав Соколовий.

Про це повідомляє Вінницька облрада.

Із 17 листопада 2023 року до сьогодні медичний заклад очолював Ігор Шинькович, підполковник медичної служби.

«Він подав заяву про звільнення в зв`язку з призовом на службу в Збройні Сили України», – йдеться у повідомленні.

Як зазначив заступник голови облради Ігор Івасюк, представляючи колективу медзакладу нову очільницю, Ігор Шинкович «йде служити в медичні війська», а Валентина Григорівна – «надзвичайно авторитетна в медичних колах людина, з величезним досвідом роботи, вона – супер менеджер та професіонал».

«Я сама просила призначити мене виконувачкою обов’язків, щоби ми з вами зробили все разом. Ви – надзвичайно потужний колектив. Ви рятували сотні, а може, й тисячі життів під час ковіду. У вас – дуже хороші фахівці – що середня ланка, що лікарі, що технічний персонал. До всіх ставлюся з повагою, – сказала Валентина Зайцева. – Нам з вами спільно потрібно витягнути лікарню зі стану, коли співробітники не отримують достойної зарплати. А тепер – про принципи моєї роботи. Я люблю професіоналів, стараюсь віддаватись роботі сповна. Прийшов на роботу – працюємо. Друге: люблю людей, розумію всіх, кожна людина – індивідуум, людям треба допомагати, щоб працювалося комфортно. Третє: дуже не люблю брехні. Разом ми все зробимо!», – зазначила В. Зайцева.

Раніше вона обіймала посаду заступника генерального директора Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб (ОЦКПХ), а ще раніше його очолювала.

Нагадаємо, з минулого року до клінічного центру інфекційних хвороб прикуто багато уваги. У вересні 2023-го не було продовжено контракт тогочасному директору Ігорю Матковському. В облраді не приховували підозри у причетності до сумнівних фінансових операцій, адже заклад з незрозумілих причин і без погодження з облрадою отримав юридичну можливість торгувати паливо-мастильними матеріалами, фруктами й овочами, вирощувати ягоди та горіхи, тощо. Тобто займатись діяльністю, яка не передбачена Статутом та не притаманна комунальному некомерційному підприємству та медичному закладу.

Також в облраді були обурені через те, що у першому півріччі 2023 року за керівництва І. Матковського НСЗУ стягнула із закладу 3,4 млн грн через недотримання вимог одного з пакетів надання медичних послуг.

Фінансові проблеми у Клінічному центрі існували протягом минулого року та збереглись донині. У листопаді 2023-го на посаду директора призначили Ігоря Шиньковича. За його «каденції» – вже цього року – на одному із засідань профільної комісії виник черговий скандал. З’ясувалось, що Вінницька ОВА не зробила подання на одержання Клінічним центром інфекційних хвороб пакета НСЗУ вартістю понад 12 млн грн для надання допомоги в надзвичайних ситуаціях у 2024 році. Хоча у 2022 та 2023 роках заклад такий пакет отримував. У профільному департаменті це пояснили тим, що заклад не відповідає вимогам.

Лікарні з інфекційним профілем доволі специфічні. Заздалегідь складно прогнозувати спалахи хвороб. Між тим, за інформацією Ігоря Матковського, який нині очолює Вінницький ОЦКПХ, на Вінниччині епідемічна ситуація залишається нестабільною – на 60% зросла кількість захворювань на інфекційні хвороби порівняно з минулим роком.