Десантники ЗСУ звільнили нові території в районі Білогорівки

Бійці 81-ої окремої аеромобільної бригади Збройних сил України звільнили 0,2 квадратних кілометри (двадцять гектарів) території східніше прифронтового села Білогорівка Луганської області (офіційно це сама північна точка Бахмутського напрямку).

Про це о 12:07 повідомив Телеграм-канал «Трикутник», який висвітлює хід бойових дій на Луганщині та в прилеглих районах Донеччини і Харківщини: «Бійці 81-ї бригади викликали відео де бачимо, що позиції на північ від водоканалу під контролем ЗСУ».

На оприлюдненій ним мапі звільнена територія забарвлена блакитним кольором. Окрім того, червоними стрілочками позначене розширення сірої зони в бік ворога.

Зауважимо, що на мапі Трикутника вищевказана ділянка водоканалу входить в адміністративні межі Білогорівки. Хоча на карті авторитетного вітчизняного укладача фронтових мап і військовий експерт «DeepState» це місце, яке ми позначили синьою стрілочкою, знаходиться східніше села.