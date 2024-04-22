Десантники ЗСУ знищили штурмову групу окупантів біля Мар’їнки
Бійці підрозділу ударних безпілотних авіаційних комплексів «Perun Group» 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Збройних сил України знищили штурмову групу російських окупантів на бронетехніці.
Про це наші захисники розповіли у відповідному відео, змонтованому з кадрів, відзнятих дронами-камікадзе і бомбардирами та контрольними безпілотними літальними апаратами.
Ворог їхав по полю до наших позицій на бойовій броньованій машині з великим навареним зверху і по усьому периметру захистом, однак це не врятувало її від кількох прямих влучань і сильної пожежі.
Вцілілих інтервентів наші захисники добивали дронами-камікадзе та скидами гранат з БПЛА. Блогер «Мисливець за зорями» вказав, що це сталося недалеко від нещодавно окупованої Мар’їнки.
Знищення російської піхоти та техніки на напрямку Мар’їнки
Відео від воїнів підрозділу «Perun Group» 79-ї ОДШБр pic.twitter.com/bz2W29W7Wo
— Мисливець за зорями (@small10space) April 21, 2024
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