Держава на час війни забрала у власників стратегічні підприємства

П’ять стратегічних підприємств (Укрнафта, Укртатнафта, АвтоКрАЗ, Мотор-Січ, Запоріжтрансформатор) працюватимуть у режимі 24/7 на задоволення оборонних потреб країни. На цьому наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на брифінгу 7 листопада.

Він наголосив, що акції цих підприємств були примусово відчужені у власність держави. Відповідне рішення було ухвалено за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача.

«Продукція, що виробляється зазначеними підприємствами, критично необхідна для наших Збройних сил та енергетичного сектору. Вони мають забезпечувати оборонні потреби держави у воєнний час», – заявив прем’єр-міністр.

За його словами, підприємства, які вже працювали, отримають більше замовлень і більше гарантій від держави щодо виробництва продукції. Роботу підприємств, які на сьогоднішній день не функціонували, буде відновлено, а працівники повернуться у виробничий процес.

«Українська економіка сьогодні на військових рейках. Усі ми працюємо заради нашої перемоги. І такі стратегічні підприємства також мають працювати на перемогу України», – зазначив Шмигаль.

Акції підприємств Укрнафти, Укртатнафти, КрАЗ, ЗТР та Мотор Січі вилучено у розпорядження Міністерства оборони на період дії воєнного стану. Після закінчення дії воєнного стану активи повернуть власникам. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

У свою чергу, міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що нові наглядові ради п’яти відчужених підприємств вже сформовано.