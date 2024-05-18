Де дивитися в Україні бій Усика з Ф’юрі

Переможець бою Усик – Ф’юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті. Востаннє титулом хевівейті володів Леннокс Льюїс, коли переміг у 1999 році Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли три пояси WBA, WBC та IBF.

На жаль, безпроблемно подивитися цей бій зможуть лише меншість українців, адже жоден національний канал його не покаже.

Пряму трансляцію поєдинку Усик – Ф’юрі любителі боксу на території України зможуть подивитися на платформі Megogo.

Бій для користувачів в Україні буде доступний за платною підпискою на медіасервісі. Подивитися бій Усик – Ф’юрі можна буде за передплатами Легка, Оптимальна, Максимальна та Спорт.

Також історичний вечір боксу у Ріяді транслюватиме стримінговий сервіс DAZN за системою PPV (плати й дивись). Для України ціна за перегляд становить 790 грн.

Бій у надважкій вазі за звання абсолютного чемпіона світу з боксу між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф’юрі відбудеться в ніч із 18 на 19 травня у Ріяді, Саудівська Аравія, на Kingdom Arena. Поєдинок орієнтовно розпочнеться не раніше ніж о 1:30 за київським часом.

На кону головного бою стоятимуть чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF, якими володіє українець, а також титул WBC британця.