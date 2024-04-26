ДБР викрило двох військових, які допомагали тікати вбивцям поліцейського

Працівники ДБР викрили двох військових, які допомагали переховуватись підозрюваним у розстрілі поліцейських на Вінниччині. Одного з них вже затримано.

Про це повідомляють у Бюро.

Так, 20 квітня після трагічної події на дорозі поблизу села Флорине Бершадської громади, батько і син Васілаке вирішили втекти за кордон та звернулись за допомогою до знайомих військовослужбовців. Один з них також самовільно залишив військову частину в Одеській області.

«Не зважаючи на те, що загалу вже було відомо, що батько і син розшукуються за вбивство правоохоронця, фігуранти відгукнулись та вирішили допомогти. Зокрема, один з них передав авто для втечі за кордон, а інший – поїхав забрати закордонні паспорти та мобільний телефон, які надалі передав нападникам», – йдеться у повідомленні.

24 квітня ДБР затримало одного з військовослужбовців, який сприяв втечі підозрюваних та самовільно залишив військову частину.

Наразі за приховування тяжкого злочину військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч.1 ст. 396 КК України. Іншому, який самовільно залишив військову частину повідомлено про підозру за ч.5 ст.407 КК України.

У кримінальному провадженні проведено обшуки за адресами фігурантів справи та інших осіб, які допомагали нападникам втекти за кордон та надавали першу медичну допомогу. Вилучені телефони по яким тримали зв’язок з нападниками.

Нагадаємо, 22 квітня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у дезертирстві військовослужбовцям, які напали на поліцейських у Вінницькій області, внаслідок чого один з правоохоронців загинув.

Нападники — батько і син — самовільно покинули військову частину в Одеській області 19 квітня. Також вони викрали табельний пістолет, який був закріплений за одним з них. Окрім того, слідчі перевіряють інформацію про викрадення вибухівки з військової частини.

Зазначається, що розслідування провадження за ст. 348 (вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу) проводить Нацполіція. А ДБР повідомила фігурантам про підозру у дезертирстві зі зброєю, здійснену в умовах воєнного стану (за ч. 4 ст. 408 КК України). Максимальне покарання за цією статтею — 12 років позбавлення волі.

У чоловіків, які напали на поліцейських поблизу села Флорине Бершадської громади Вінницької області знайшли 100 гранат та 25 тисяч набоїв для стрілецької зброї.

Нагадаємо Валерій і Віталій Васілаке є уродженцями села Чорномин Піщанської громади, а проживали в Одесі. Васілаке-молодший у суді заявив, що боєприпаси планував приховати у власній оселі на потім.