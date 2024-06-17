Cosmobet — огляд нового онлайн казино в Україні

Інтернет казино Космобет — останній азартний майданчик в Україні, який отримав ліцензію 26.03.2024 за рішенням № 168 від 21.03.2024 року. Новий клуб має шикарний асортимент розваг — слоти, Live-ігри, ігрові автомати з джекпотом і покупними бонусами, Колесо Удачі, блекджек. У каталозі присутні швидкі ігри топових провайдерів, які організовують мережеві заходи з вигідними призовими фондами. Для новачків передбачено вітальний бонус до 5000 грн — 150% від суми стартового депозиту. Більш детально описані можливості нового онлайн казино Cosmobet Україна на Znaki FM.

Процес реєстрації на сайті

Грати в Cosmobet casino https://znaki.fm/uk/casinos/cosmobet/ можуть тільки зареєстровані користувачі. Пройти реєстрацію може будь-який відвідувач, якщо щодо нього не введено обмежень. Оператор забороняє оформлення облікового запису:

Користувачам, яким не виповнився 21 рік.

Громадянам країн-агресорів;

Недієздатним і обмежено дієздатним відвідувачам.

Особам, які відповідно до українського законодавства мають відповідні обмеження.

Адміністрацією передбачено стандартний алгоритм реєстрації та альтернативний — через акаунт у Google. Відповідно до традиційної схеми, відвідувач може використовувати для реєстрації пошту або мобільний телефон. Покрокова інструкція зі стандартної реєстрації:

Заповнити анкету — вказати електронну пошту або номер мобільного та пароль. У бланку необхідно погодитися з правилами Космобет казино і підтвердити свій вік — понад 21 рік. За наявності промокоду гравець вказує його у відповідній графі. Підтвердити пошту або телефон, залежно від обраного методу оформлення облікового запису. Для підтвердження email необхідно увійти в обліковий запис за посиланням, яке вказано в автоматичному листі — прийде на електронну адресу. Номер телефону підтверджується за оригінальним кодом із смс-повідомлення. Заповнити особистий кабінет персональною інформацією — дата народження, паспортні дані, інше.

Останній етап реєстрації — це верифікація. Для цього потрібно завантажити скани особистих документів у профіль і відправити адміністрації на перевірку. Ідентифікацію можна пройти пізніше, але гравцеві слід знати, що виграші власникам акаунтів, які не верифіковані, оператор не виплачує. Відсутність верифікації ускладнює отримання деяких бонусів, участь в акціях та інших подіях.

Бонуси Cosmobet Україна

Оператор Cosmobet організував бонусну програму, яка на поточний момент видає тільки два бонуси за депозити:

Новим гравцям за перше поповнення рахунку — 150% від суми, але не більше 5000 грн. Для відіграшу застосовується вейджер 25х. Бонус діє тільки годину після реєстрації.

Вітальний пакет новачкам — 300000 грн + 750 FS.

Бездепозитний бонус Cosmobet видає за індивідуальним запитом — можна звернутися до служби підтримки з проханням про отримання безкоштовних спінів. Адміністрація в будь-який момент може розширити лінійку бездепозитних пропозицій і бонусів за поповнення рахунку. Клієнтам достатньо підписатися на отримання промопропозицій, щоб першими отримувати анонси від оператора.

Чи безпечно грати в казино Космобет

Безпека в казино Космобет забезпечена для гравців кількома факторами. Клуб отримав офіційну ліцензію, тому дотримується норм, встановлених національним регулятором КРАІЛ щодо:

Своєчасності виплат виграшів. Дотримання політики конфіденційності. Допуску до азартних ігор певного кола клієнтів.

КРАІЛ контролює діяльність інтернет-казино, у разі недотримання правил роботи на українському ринку будуть введені штрафні санкції. Після оплати вартості ліцензії оператор не ризикне порушувати правила. У разі виявлення порушень з боку адміністрації гравець має право подати скаргу в КРАІЛ.

Клуб дотримується принципів відповідальної гри — забороняє реєстрацію відвідувачам, яким не виповнився 21 рік, вимагає проходження верифікації. Щоб уникнути розвитку ігрової залежності, оператор ввів опції самообмеження. Клієнт може звернутися з відповідною заявкою до служби підтримки і йому буде обмежено доступ до акаунту.

Гравцям рекомендується дотримуватися принципів відповідальної гри — розглядати участь в азартних іграх, як розвагу, а не отримання прибутку, обмежити час перебування на сайті, не грати на позикові кошти. Гра на гроші — це ризик, який повинні усвідомлювати відповідальні клієнти Космобет.

Ліцензія КРАІЛ, №168 від 21.03.2024, зміни внесено рішенням №206 від 11.04.2024