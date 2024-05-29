Циганков розповів про свою подальшу кар’єру

Віктор Циганков готовий залишити Жирону вже цього літа. За словами півзахисника каталонського клубу, він завжди мріяв пограти у складі європейського гранда.

Цього сезону Віктор продемонстрував потужну гру, крім того зумів забити 8 голів і зробити 7 асистів за сезон. У підсумку він став одним з героїв команди, яка виграла бронзу чемпіонату у свому четвертому сезоні у Примері за сто років існування.

До речі за його одноклубника Артема Довбика мадридський Атлетико вже запропонував Жироні 25 млн. євро, однак отримав відмову — керівництво хоче не менше 30 млн.

Циганков не став називати конкретні команди, які ним цікавляться. За словами Циганкова, наразі він не думає про можливий трансфер, а зосереджений на виступі на Євро-2024.

«Зараз я зосереджений на Євро, на тому, щоб зробити все можливе. Я не хочу ні говорити, ні чути про пропозиції, оскільки все це почалося ще взимку, і я хотів зосередитися на Жироні та увійти в історію. Тепер я збираюся грати за свою країну, і моя мета – провести чудовий чемпіонат Європи і принести радість нашим людям, які цього потребують. Побачимо пізніше, як все буде.

Усі гравці мріють про велике, вони хочуть грати у великих клубах. Я в цьому не унікальний. З дитинства я хотів грати на високому рівні, і, звичайно, мені подобається, що в Європі є топ-клуби, які цікавляться мною. Я справді не знаю, що буде. У футболі може трапитися все. Можливо, я вже зіграв свою останню гру за Жирону, але я не знаю, що буде з моїм майбутнім. Жирона дала мені багато, і я дуже вдячний. Крім того, моя сім’я дуже щаслива тут, і мені дуже комфортно. Якщо я все ще буду тут, у Жироні, це ідеально, тому що я дуже щасливий і мені подобається те, що я роблю. Якщо зрештою майбутнє скаже, що я маю піти, я хочу зробити це через парадні двері.

В якій лізі чи клубі я хотів би грати? Коли я був маленьким, я дивився багато футбольних ігор, і правда в тому, що я не можу цього сказати. Зараз я здійснюю мрію, граючи в одній з найкращих ліг світу», — наводить слова Циганкова AS.

Раніше іспанське видання AS повідомило, що Циганков зацікавив клуби АПЛ. Портал Fichajes підтвердив цю інформацію та повідомив, що Циганкова влітку спробують підписати «Вест Гем», «Вулвергемптон» і «Астон Вілла», яка гарантувала собі участь у Лізі чемпіонів у наступному сезоні. Також Віктора хоче придбати «Баварія».