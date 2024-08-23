Что делать, если кошка не ходит в туалет в лоток: советы зоопсихолога

Если кошка не пользуется лотком, важно подойти к ситуации с терпением и пониманием. Есть множество причин, по которым кошка может избегать лотка, и часто решение конкретной проблемы требует системного подхода. В статье даны полезные рекомендации о том, что делать, если кот игнорирует лоток.

Первым делом исключить медицинские проблемы

Очень часто кошка избегает лотка при наличии каких-либо заболеваний: инфекций мочевыводящих путей, камней в мочевом пузыре, заболевании почек, диабете. Все эти болезни могут вызывать боль или дискомфорт во время мочеиспускания или дефекации, заставляя животное ассоциировать лоток с неприятными ощущениями. Если кошка сильно тужится, мяукает во время мочеиспускания или моче заметна кровь, следует безотлагательно обратиться за помощью к ветеринару.

Оценить расположение и доступность лотка

Местоположение лотка очень важно для комфортного использования: многие кошки предпочитают тихое уединенное место вдали от громких звуков и наличия других домашних животных. Также важно убедиться, что кошка может легко добраться до лотка: если животному, например, приходится преодолевать различные препятствия вроде лестницы, чтобы дойти до туалета, питомец может отказаться от его использования. Особенно если речь идет о пожилых котах, которым сложно передвигаться.

Оценить размер и тип лотка

Лоток должен быть достаточно большой. Некоторые животные предпочитают закрытые варианты для максимального уединения, тогда как другим больше нравятся открытые лотки, где они чувствуют себя свободнее. Если кот упорно не ходит в туалет, следует предложить ему на выбор несколько лотков разных типов и понаблюдать, какой он будет использовать чаще.

Содержание лотка в чистоте

Кошки очень чистоплотные животные, поэтому нередко именно грязный лоток заставляет их отказываться от его использования. Чистить лоток следует минимум раз в день, а наполнитель для котов менять полностью не реже, чем раз в 2-3 дня. Если в доме несколько котов, у каждого из них должен быть свой туалет плюс один дополнительный.

Эксперименты с разными типами наполнителя

Некоторые коты чувствительны к текстуре и запаху наполнителя. Если животное перестало пользоваться лотком после смены типа наполнителя, важно вернуться к прежней версии. Если же питомец просто игнорирует туалет, следует провести эксперимент с разными типами наполнителей, предлагая комкующийся и обычный, ароматизированный и без запаха, из глины, силикагеля и древесины, представленные в маркете Маудау.

Борьба со стрессом и тревогой

Стресс и тревога часто приводят к тому, что кошка перестает пользоваться лотком. Переезд в новый дом, появление ребенка или нового питомца, а иногда даже изменения в привычном расписании хозяина могут привести к избеганию лотка. Рекомендуется постараться определить источник стресса и принять меры по его уменьшению, организовав питомцу тихое безопасное место.