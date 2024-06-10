Чому акумулятори в мобільних телефонах «здуваються»?

Не так давно в мережі інтернет можна було наштовхнутися на статті, пов’язані з масовим виходом з ладу батарей у смартфонах. При цьому користувачам доводилося шукати більш якісні аналоги, наприклад, до телефону Lenovo можна знайти тут https://www.aks.ua/catalog/akkumulyator-dlya-mobilnogo-telefona/brand/lenovo.

Однак варто пам’ятати, що подібні дефекти стосуються й інших марок та виробників. Зазвичай повному виходу акумулятора з ладу передує надмірне «здуття» його корпусу. Якщо присутні ознаки того, що батарея змінює свої геометричні форми (деформація корпусу або утворення зазору між екраном і рамкою), то негайно варто вибрати новий живильний елемент. До телефона ZTE акумулятор шукайте за цим посиланням https://www.aks.ua/catalog/akkumulyator-dlya-mobilnogo-telefona/brand/zte.

Звідки такий дефект?

Така несправність, як «роздутий» акумулятор, стосується багатьох портативних пристроїв, які здатні працювати в автономному режимі, тобто не тільки смартфонів, а й планшетів і ноутбуків. Це насамперед результат виробничих дефектів, тому не є наслідком неправильних дій користувача щодо телефону. Деякі виробники визнають заводські дефекти продукції, що випускається, і вносять відповідні зміни в конструкцію акумуляторів. Крім того, користувачі мають право вимагати ремонт за гарантією, тому в деяких випадках не доведеться доплачувати.

Які типи акумуляторів «набухають» найчастіше?

Ця проблема здебільшого стосується літій-іонних батарей, які нині використовуються в багатьох моделях телефонів. Здуття відбувається, коли в конструкції накопичувача протікає небажана хімічна реакція. У результаті цього виділяється шкідливий газ, який і роздуває акумулятор. Найчастіше проблема виникає, коли елемент перебуває в повністю розрядженому стані, у цьому разі він може навіть вибухнути. У пристрою зі «роздутим» акумулятором зазвичай змінюються габарити, це також може призвести до поломки корпусу.

Чи можливо відремонтувати телефон?

Перш за все, не варто проводити ремонт самостійно, оскільки можна піддати себе ризику. Якщо це дає змогу тип конструкції телефону, то варто негайно вийняти акумулятор з відсіку, а потім покласти його в безпечне місце. Після цього бажано здати зіпсований хімічний елемент на підприємство з переробки.

Також варто пам’ятати, якщо телефон ще перебуває на гарантії, то найкраще звернутися до офіційного сервісного центру. Однак, коли гарантійний захист закінчиться, єдиним виходом буде платна послуга із заміни акумулятора в будь-якій майстерні. У цьому випадку з метою економії варто провести самостійний пошук і купівлю комплектуючих.