 

Британія та Німеччина укладуть оборонну угоду на підтримку України

  1. 28.08.2024
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Велика Британія та Німеччина підтвердили своє зобов’язання «стояти з Україною стільки, скільки буде потрібно».

Про це пише The Guardian у середу, 28 серпня.

Під час візиту прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера до Німеччини, сторони мають обговорити новий договір між двома країнами, в основі якого лежить оборонна угода щодо України.

На спільній пресконференції з Олафом Шольцем Стармер сказав, що ця нова оборонна угода розширює «велику оборонну співпрацю» між Великою Британією та Німеччиною, «щоб спільно протистояти загрозам».

«Це, звичайно, означає спільну рішучість відстоювати безпеку нашого народу та ширшого європейського континенту — і це починається з нашої непохитної підтримки України», — наголосив Стармер.

Він продовжив: «Як країни, котрі зробили найбільший внесок у воєнні зусилля України, і як країни з найбільшими витратами на оборону серед європейських країн НАТО, ми надто добре знаємо свій борг перед українським народом, який воює не лише для того, щоб захистити себе, але для всіх людей по всій Європі».

Він запевнив, що партнери вчергове «підтвердили зобов’язання підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно».

Як відомо, на початку липня на загальних виборах у Британії нищівну перемогу здобула Лейбористська партія на чолі з Кіром Стармером, який став новим прем’єр-міністром країни. 

Раніше Шольц запевнив, що Німеччина залишається «найбільшим прихильником України в Європі».

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