Британія скасує торговельні мита для України до 2029 року

Верховна Рада ратифікувала договір з Великою Британією про скасування торговельних мит до 2029 року. Про це повідомляє пресслужба ВР.

Ратифікація договору дозволяє забезпечити виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності угоди про партнерство з Великою Британією.

Угода закріплює рішення Великої Британії, ухвалене у лютому цього року, про скасовування ввізних мит та тарифних квот у торгівлі з Україною до 2029 року. Винятком стали українські м’ясо птиці та яйця, для яких скасування мит діятиме до 2026 року.

Угода між Україною та Британією двостороння, тобто британські підприємства також можуть скористатися безмитним режимом у торгівлі з Україною.

Серед імпорту товарів із Великої Британії в Україну переважають постачання транспорту, машин, різноманітної хімічної та фармацевтичної продукції.

Нагадаємо, Європейський Союз з 2 липня ввів захисні мита для яєць та цукру з України через перевищення обсягів імпорту.

Також повідомлялося, що ЄС повторно запроваджує тарифні квоти на український мед.