Британія надасть Україні високоточні потужні бомби Paveway IV

Велика Британія продовжує демонструвати лідерство у наданні нових видів зброї Україні. Варто згадати, що королівство першим надало на танк західного виробництво, після чого німці і поляки наважилися на надання Леопардів. Також саме британці першими озброїли ЗСУ далекобійними (відносно) ракетами Storm Shadow. І це далеко не повний перелік…

А сьогодні стало відомо, що Британія вперше надасть Україні авіабомби Paveway IV у рамках нового пакета військової допомоги. Про це повідомив журналіст ВВС Джонатан Біль у соцмережі Х. Однозначно, це досить потужний засіб для ураження військових цілей окупантів.

«Остання партія військової допомоги Великої Британії Україні включатиме бомби Paveway IV», – повідомив він.

В одному з коментарів до цього посту вказано, що тепер Росія може попрощатися з Кримським мостом.

Paveway IV – це найсучасніша версія авіабомби у сімействі Paveway. Її розробила компанія Raytheon UK. Високоточний боєприпас вагою 230 кг може вражати цілі за допомогою GPS, лазерної цілевказівки або комбінації обох. В його основі лежить модифікована авіабомба Mk 82 із підвищеною пробивною здатністю.

Ці бомби можуть використовуватися з різних бойових літаків, включно з Harrier GR9, Panavia Tornado, Eurofighter Typhoon і F-35.

Наразі невідомо, який літак Повітряних сил України може стати носіємтаких авіабомб. Проте Paveway IV за своїми характеристиками схожа на американські JDAM та французькі Hammer. В обидвох випадках боєприпаси інтегрували на винищувачі Су-27 і МіГ-29.

Напередодні у Великій Британії оголосили про рекордний пакет військової допомоги Україні на 500 млн фунтів. Серед іншого він включатиме понад 1600 ударних і протиповітряних ракет, а також додаткові ракети Storm Shadow.

Також Британія має намір надати Україні прототип установки ППО, яка вражає цілі лазерним променем.