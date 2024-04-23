Британія надішле найбільший пакет військової допомоги Україні

Британія продовжує рішучу підтримку України у її протистоянні фашистській Росії.

Прем’єр-міністр Ріші Сунак сьогодні у Польщі оголосив про збільшення військової підтримки Україні на 500 млн фунтів стерлінгів (617 млн доларів). Таким чином у цьому фінансовому році військова допомога Британії для України становитиме три мільярди фунтів стерлінгів.

На сайті уряду Британії назвали це найбільшим в історії пакетом обладнання з Великої Британії.

«Україна стоїть перед екзистенційною загрозою, оскільки Росія продовжує своє варварське вторгнення, ризикуючи безпекою та стабільністю всієї Європи», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що додаткове фінансування у розмірі 500 мільйонів фунтів стерлінгів буде використано для швидкої доставки необхідних боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, безпілотників та інженерної підтримки.

Найбільший в історії пакет обладнання з Великої Британії включає:

60 човнів, зокрема, рейдові та водолазні катери, а також морські гармати;

понад 1600 ударних і протиповітряних ракет, а також додаткові ракети великої дальності Storm Shadow ;

; понад 400 одиниць техніки, з них 160 захищених транспортних засобів «Хаскі», 162 бронемашини та 78 всюдиходів;

близько 4 мільйонів набоїв до стрілецької зброї.

«Захист України від жорстоких амбіцій Росії життєво важливий для нашої безпеки та для всієї Європи. Якщо Путіну дозволять досягти успіху в цій загарбницькій війні, він не зупиниться на польському кордоні» – підкреслив Сунак.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів телефонну розмову з Сунаком. Про це він повідомив у Telegram.

«Прем’єр-міністр Великої Британії повідомив мені про виділення найбільшого досі пакета оборонної підтримки обсягом пів мільярда фунтів стерлінгів. Storm Shadow та ракети інших типів, сотні одиниць бронетехніки та плавзасобів, боєприпаси – усе це справді потрібне Україні на полі бою», – заявив він.

Зеленський висловив подяку Великій Британії та особисто Сунаку за «прояв такої рішучої підтримки, а також за готовність і надалі розвивати оборонну співпрацю, особливо з акцентом на морських і далекобійних спроможностях».

Нагадаємо, 12 січня візит прем’єр-міністра Британії Ріші Сунака до Києва викликав чергову істеричну реакцію у Кремлі. Як завжди, відзначився виверженням погроз колишній президент, а зараз заступник голови Радбезу Медведєв.

Він задався питанням щодо реакції Заходу на те, що під час перебування Сунака у Києві його делегація потрапила під обстріл касетними снарядами… Тобто пряма погроза, причому маніпулятивно прив’язана до обстрілу російського Бєлгорода.

Крім того, він заявив, що Росія буде вважати оголошенням їй війни Британією, якщо на території України з’явиться офіційний військовий контингент з королівства.