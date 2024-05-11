 

Британія надає Україні 1600 ракет

  1. 11.05.2024
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Міністерство оборони Великої Британії  повідомило про надання Україні найбільшого пакету військової допомоги.

«Разом із 500 мільйонів фунтів стерлінгів у вигляді військового фінансування Велика Британія надає життєво важливе обладнання: 4 мільйони боєприпасів, понад 1600 ракет, 400 транспортних засобів, серед яких — 160 транспортних засобів Husky», — йдеться в повідомленні міністерства.

Про які саме ракета йде мова, не відомо. Скоріше за все, до загального числа 1600 входять й далекобійні Storm Shadow, й ракети для різних систем ППО. Не можна виключати, що частина з них протитанкові ракети (ПТУРи)

Нагадаємо, прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак 23 квітня у Польщі оголосив про збільшення військової підтримки Україні на 500 млн фунтів стерлінгів (617 млн доларів). Таким чином у цьому фінансовому році військова допомога Британії для України становитиме три мільярди фунтів стерлінгів. На сайті уряду Британії назвали це найбільшим в історії пакетом обладнання з Великої Британії.

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