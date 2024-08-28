Бренд Equinor став найдорожчим у Північній Європі

Бренд норвезької нафтогазової компанії Equinor ASA вперше став найдорожчим у Північній Європі, обійшовши IKEA. Остання очолювала список найдорожчих брендів регіону з 2013 року. Про це мовиться в дослідженні Brand Finance.

Вартість бренду Equinor у 2024 році зросла на 24%, до 15,6 млрд євро завдяки підвищенню виручки нафтогазової компанії, оптимістичним прогнозам на майбутнє, та її швидкому розвитку у сфері відновлюваних джерел енергії.

Вартість бренду IKEA цього року зменшилася на 4%, до 14,7 млрд євро, зазначають у Brand Finance. Через труднощі в транспортуванні вантажів через атаки єменських хуситів на судна в Червоному морі.

Третє місце серед найдорожчих брендів у Північній Європі, за оцінкою Brand Finance, займає Volvo (+29%, до 10,9 млрд. євро), а четверте — Lego (+3%, до 7,4 млрд. євро).

Але перед новоспеченим лідером стоять досить реальні загрози. Служби безпеки семи європейських країн нещодавно поінформували норвезьких керівників та посадовців у сфері енергетики, включно з найбільшим європейським постачальником газу Equinor, про російські загрози для енергетичного сектора Норвегії. Про це повідомило агентство Reuters наперододні, 26 серпня.

Так, на закритій зустрічі представників служб нацбезпеки Бельгії, Норвегії, Німеччини, Нідерландів, Фінляндії, Швеції та Ісландії, країни обговорили роль Норвегії як головного постачальника енергоресурсів до Європи.

«Ми бачимо розвиток історії, яка стосується не лише Німеччини чи Норвегії, але й усіх нас. Це загроза, яка походить від таких країн, як Росія, включаючи не тільки шпигунські операції, а й ризик диверсій», — заявив віцепрезидент Федерального відомства із захисту конституції ФРН Сінан Селен.

Своєю чергою, норвезька сторона також наголосила на потенційній загрозі російського саботажу.

«Коли ми сьогодні говоримо про саботаж, ми говоримо про Росію», — пояснила голова норвезької контррозвідки PST Беате Гангаас.

Цього року спецслужби країни повідомляли, що Росія може вважати за доцільне здійснити фізичні або цифрові диверсії проти об’єктів у Норвегії, головною мішенню яких є її нафтовий сектор.