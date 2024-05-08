БМП «Бредлі» знищила російський танк на Авдіївському напрямку

Російські окупанти сьомого травня втратили тринадцять танків, а всього за час широкомасштабного вторгнення (з 24.02.2022 по 8.05.2024) вже 7418 (в середньому по 9,2 на добу).

Про це в сьогоднішньому традиційному зведенні про втрати загарбників розповів пресцентр Генерального штабу Збройних сил України, вірогідно, маючи на увазі знищені, пошкоджені та затрофеєні машини.

Тим часом 47-а окрема механізована бригада ЗСУ на своїй сторінці у соціальній мережі «Фейсбук» розповіла, що її екіпаж «Діскавері» бойової машини піхоти «Бредлі» знищив ворожий танк «Т-80».

Оскільки малокаліберна автоматична гармата «Бредлі» танкову броню пробити не може, наші захисники зробили це а допомогою влучного пострілу з американського протитанкового ракетного комплексу «TOW».

На оприлюдненому відео, відзнятому вночі безпілотним літальним апаратом, видно сам постріл і влучання у ціль. Потім вже вдень БПЛА зафіксував результат влучання (дивись скриншот).

З попередніх новин відомо, що 47-а бригада воює на Авдіївському напрямку.