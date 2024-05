Блогер розбив McLaren Senna за 1.4 млн. доларів

Американський блогер Едмонд Барсегян, якого називають Монді, врізався в будівлю на своєму суперкарі McLaren Senna. Він розбив його одразу після того, як придбав. Про це пише The Sun.

У світі таких авто лише 500. Кожне збирається вручну. Вартість моделі 1,4 мільйона доларів.

Так він хотів похвалитися перед друзями можливостями нового автомобіля, але втратив контроль над керуванням. На кадрах, які повалили в соцмережі видно, як він намагається набрати швидкість, а потім врізається в будівлю поруч.

Авто отримало серйозні пошкодження передньої частини.

In #LosAngeles, another dude YouTube blogger driving a #McLaren Senna, just look… I have no words… brain explosion 🤯💥💨 pic.twitter.com/tpRtyQ94RB

— RSF Motorsport ® (@RSF_Motorsport) April 29, 2024