Блогер розбив McLaren Senna за 1.4 млн. доларів

Американський блогер Едмонд Барсегян, якого називають Монді, врізався в будівлю на своєму суперкарі McLaren Senna. Він розбив його одразу після того, як придбав. Про це пише The Sun.

У світі таких авто лише 500. Кожне збирається вручну. Вартість моделі 1,4 мільйона доларів.

Так він хотів похвалитися перед друзями можливостями нового автомобіля, але втратив контроль над керуванням. На кадрах, які повалили в соцмережі видно, як він намагається набрати швидкість, а потім врізається в будівлю поруч.

Авто отримало серйозні пошкодження передньої частини.

In #LosAngeles, another dude YouTube blogger driving a #McLaren Senna, just look… I have no words… brain explosion 🤯💥💨 pic.twitter.com/tpRtyQ94RB — RSF Motorsport ® (@RSF_Motorsport) April 29, 2024

У червні 2020 року американський хіп-хоп- і реп-виконавець Майлс Паркс МакКоллум, більш відомий як Lil Yachty, потрапив у ДТП на своєму автомобілі Ferrari 488. Сам артист сильно не постраждав, а ось суперкар за 330 тисяч доларів розбив

22-річний виконавець фотографіями з місця події поділився в своєму Twitter. «Я вдячний за моє життя. Ніколи не приймайте це як належне», — підписав публікацію знаменитість.

Аварія трапилася на автотрасі під час зливи. Lil Yachty не впорався з керуванням авто та врізався в огорожу. Музикант пошкодив руку. Поліцейські зробили реперу попередження за небезпечне керування і за відсутність прав.