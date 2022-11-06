Бізнес дружини нового прем’єра Британії працює у Росії

Новий прем’єр Великобританії і лідер Консервативної партії Ріші Сунак не зміг заперечити питання ЗМІ, що індійська компанія, у якій його дружина має частку, досі продовжує працювати в Росії.

Ведуча в ефірі Sky News переповіла інформацію, яка з’являлася в інфопросторі з приводу того, що дружина Сунака, схоже, має частку в індійській компанії Infosys, яка займається ІТ-консалтингом, і ця фірма досі має офіс у Москві та співпрацює з російським Альфа-Банком.

«Я обраний політик і я тут для того, щоб говорити про те, за що я відповідальний. Моя дружина – ні», — відповів на це Ріші Сунак.

Ведуча погодилася, що хоча дружина прем’єра справді не є британським політиком, але такі бізнес-зв’язки родини виглядають дивно у ситуації, коли британські платники податків фінансують допомогу для України та приймають у своїх будинках українців, які опинилися за кордоном через війну. «Схоже, що при цьому ваша сім’я заробляє в країні з путінським режимом», — зазначила вона.

«Не думаю, що це такий випадок, і, як я вже сказав, діяльність усіх компаній — це їхня справа. Ми ввели значні санкції і всі компанії, за які ми відповідаємо, дотримуються їх так, як і мали б, посилаючи дуже чітку відповідь на агресію Путіна», — сказав Сунак.

На запитання, чи міг би він сказати те саме про Infosys, прем’єр відповів: «Мені зовсім не відомо про це, тому що я не пов’язаний з цією компанією».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський увечері у вівторок, 25 жовтня, провів телефонні переговори з новим прем’єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком. Про це український лідер розповів у своєму традиційному відеозверненні.

«Якраз перед тим, як записувати це звернення, говорив із новим прем’єр-міністром Британії Ріші Сунаком. Вірю, що партнерство між нашими державами і вже традиційне британське лідерство у захисті демократії та свободи й надалі посилюватимуться», — сказав Зеленський.

За його словами, Київ та Лондон досягли найкращих відносин, але все одно є потенціал для того, щоб збільшити співпрацю двох держав.

«Запросив пана Прем’єр-міністра відвідати Україну», — повідомив глава Української держави.

Як пізніше Зеленський уточнив у своєму Telegram-каналі, це був перший міжнародний дзвінок Сунака.