Бійці ЗСУ знищили танк-черепаху і ББМ росіян Джавеліном і Стугною

Бійці 66-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України імені князя Мстислава Хороброго знищили танк-черепаху (з навареним поверх броні металевим каркасом для захисту від дронів-камікадзе) і бойову броньовану машину російських фашистів.

Про це служба зв’язків з громадськістю підрозділу повідомила у відповідному відео, змонтованому з кадрів, відзнятих контрольним безпілотним літальним апаратом та нашими захисниками з землі.

Танк і ББМ стояли поруч на польовій дорозі між густими лісосмугами, коли їх виявили наші аеророзвідники, які скоригували по ним влучні постріли з протитанкових ракетних комплексів – американського FGM-148 “Javelin” та вітчизняного «Стугна-П».