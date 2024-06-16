Бійці ЗСУ знищили 86 окупантів на Покровському напрямку

За перші 22 години п’ятнадцятого червня на Покровському (раніше Авдіївському) напрямку бійці Сил оборони ліквідували 86 російських окупантів, ще 146 поранили.

Паралельно наші захисники знищили одну бойову броньовану машину, два міномети та п’ять автомобілів загарбників. Пошкодили три гармати, міномет та автомобіль.

Повідомивши про це в оперативному зведенні станом на 22:00 минулої доби, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», пресцентр Генерального штабу Збройних сил України назвав цю ділянку фронту самою гарячою:

«Від початку доби кількість боєзіткнень збільшилась до 33. Найбільша активність противника зберігається з району Очеретиного. Ворог не полишає спроб вклинитися в наші бойові порядки поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Воздвиженки, Калинового, Сокола, Новоселівки Першої, Карлівки та Уманського. Силами оборони уже відбито 25 атак агресора, вісім боїв іще тривають».