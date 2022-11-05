Бійці ЗСУ захопили у полон трьох російських військових
Бійці ЗСУ при кожній можливості невтомно намагаються збільшувати кількість полонених ворогів, адже кожен російський військовий — це потенційно звільнений українець.
Сьогодні стало відомо про захоплення у полон чергових окупантів. На першому відео двоє мобілізованих з сусідньої з Україною Бєлгородської області РФ — Денис Клейменов і Костянтин Колесніков. Вони на камеру дякують, що за них виплачено виногороду і вони потраплять до обмінного фонду.
Насправді, всі полонені потрапляють у списки на обмін. Просто блогери-журналісти Володимир Золкін і Дмитро Карпенко, які сплачують українським захисникам винагороду за полонених, таким чином стимулюють наших військових більше брати ворогів в полон (адже в бою бувають ситуації, коли ти можеш знищити ворога, а можеш спробувати захопити його).
На другому відео Рустам Хамітов з 25-ої бригади ЗС РФ. Проживає в Рязані. Каже, що на фронті працював поваром.
Белгородские чмобики-пополняшки Колесников Константин Алексеевич 1989 г.р. и Клейменов Денис Сергеевич 1994 г.р. https://t.co/ZU39MjL1ko #всрф #потерьнет #мобилизация pic.twitter.com/1KeZVtl3Lx
— Necro Mancer (@666_mancer) November 5, 2022
Пленный повар #25омсбр Хамитов Рустам Турчиевич 1977 г.р. из Рязани, родился в Таджикистане, говорит, что русский https://t.co/LNLzqGFviu #всрф #потерьнет pic.twitter.com/qyNaViCNlG
— Necro Mancer (@666_mancer) November 5, 2022
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