 

Бійці ЗСУ захопили у полон трьох російських військових

  1. 05.11.2022
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Бійці ЗСУ при кожній можливості невтомно намагаються збільшувати кількість полонених ворогів, адже кожен російський військовий — це потенційно звільнений українець. 

Сьогодні стало відомо про захоплення у полон чергових окупантів. На першому відео двоє мобілізованих з сусідньої з Україною Бєлгородської області РФ — Денис Клейменов і Костянтин Колесніков. Вони на камеру дякують, що за них виплачено виногороду і вони потраплять до обмінного фонду. 

Насправді, всі полонені потрапляють у списки на обмін. Просто блогери-журналісти Володимир Золкін і Дмитро Карпенко, які сплачують українським захисникам винагороду за полонених, таким чином стимулюють наших військових більше брати ворогів в полон (адже в бою бувають ситуації, коли ти можеш знищити ворога, а можеш спробувати захопити його).

На другому відео Рустам Хамітов з 25-ої бригади ЗС РФ. Проживає в Рязані. Каже, що на фронті працював поваром.

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