Бійці ЗСУ за допомогою танка захопили позицію окупантів

Бійці 107-го батальйону 63-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України захопили позицію російських окупантів. Про це служба зв’язків з громадськістю повідомила у своєму Телеграм-каналі, оприлюднивши відповідне відео.

Ролик змонтовано з кадрів, відзнятих контрольним безпілотним літальним апаратом, оператори якого коригували хід операції. Спочатку наш танк вогнем з гармати впритул фактично розстрілював загарбників.

Згодом він почав маневрувати, а зовсім близько біля нього розірвалася ворожа міна – не влучила. Танк продовжив вогонь і маневри, а згодом поїхав назад.

Сім інтервентів цим скористалися, вискочили з палаючого бліндажа і побігли в зворотному напрямку. Після цього наші бійці зайшли на позицію.

Звертає на себе увагу майже «безкарна» робота нашого танку – навіть у переважаючих нас інтервентів не завжди є необхідні ресурси (ПТРК, артилерія, інші танки, протитанкові міни тощо) для боротьби з бронетехнікою.