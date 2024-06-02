Бійці ЗСУ розбили артилерійські позиції окупантів на Запоріжжі

Гармаші ЗСУ знищили САУ, 152-мм гаубиці і склад зі снарядами окупантів на Запорізькому напрямку

Минулої доби тільки два дивізіони 44-ої окремої артилерійської бригади ЗСУ імені гетьмана Данила Апостола на Запорізькому напрямку знищили 120-міліметрову самохідну мінометно-артилерійську установку «Нона-С», 152-мм гаубиці «Мста-Б» і «Д-20» та склад боєприпасів російських окупантів.

Про виграні нашими гармашами артилерійські дуелі сьогодні у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» повідомив блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс.

З його слів, це системне явище, яке має наслідки на полі бою: «Арта працює добре, ворожі стволи на півдні замовкли, нашим хлопцям набагато простіше підходити до позицій і взагалі триматись».