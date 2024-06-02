 

Бійці ЗСУ розбили артилерійські позиції окупантів на Запоріжжі

  1. 02.06.2024
  2. Рубрика:

Гармаші ЗСУ знищили САУ, 152-мм гаубиці і склад зі снарядами окупантів на Запорізькому напрямку

Минулої доби тільки два дивізіони 44-ої окремої артилерійської бригади ЗСУ імені гетьмана Данила Апостола на Запорізькому напрямку знищили 120-міліметрову самохідну мінометно-артилерійську установку «Нона-С», 152-мм гаубиці «Мста-Б» і «Д-20» та склад боєприпасів російських окупантів.

Про виграні нашими гармашами артилерійські дуелі сьогодні у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» повідомив блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс.

З його слів, це системне явище, яке має наслідки на полі бою: «Арта працює добре, ворожі стволи на півдні замовкли, нашим хлопцям набагато простіше підходити до позицій і взагалі триматись».

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

В Чите взорвалась ракета, которую сдали на металлолом: видео

11.08.2017 - 12:37
Вчера на окраине Читы произошло неординарное событие — в пункте приема металлолома взорвалась зенитная ракета. В пункт приема ее сдали воры, умыкнувшие из местной в/ч сразу три ракеты С-200 «Ангара»! ...
читать

Шахтер вырвал победу у Зари: видео голов

12.03.2017
После неожиданного поражения «Динамо» в ...
читать

«Шахтер» снял видео об игре с казаками на Донбасс-Арене под флагом Украины

22.12.2017
Исполнительный продюсер студии анимации Baraban ...
читать

Спортивные курьёзы! Неудачи спортсменов

29.11.2015
Не ошибается тот, кто ничего ...
читать