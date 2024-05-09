Бійці РДК взяли в полон сімох військових РФ на чолі з командиром

Бійці Російського Добровольчого Корпусу взяли в полон сімох (відділення) посіпак Путіна. При цьому один з них вже вирішив вступити до лав РДК. Про це пресслужба формування повідомила, виклавши в інтернет відповідне відео.

Командир розвідувально-штурмового взводу 139-го мотострілецького батальйону ЗС РФ старший лейтенант Олександр Юрійович Кіменко (народився 6 листопада 1986 року, житель Ростова-на-Дону) розповів, що його підрозділ був частково знищений, а частково потрапив в полон, через те, що їх направили на штурм добре укріплених і замінованих позицій Сил оборони України.

Також він застеріг російських фашистів від спроб повторного наступу на Харків, адже місто незрівнянно краще укріплене, ніж це було в 2022-му, коли окупанти обламали об нього зуби, маючи у себе в активі фактор несподіванки і тотальну перевагу у ресурсах.

Окрім нього, в полон потрапили Сергій Олександрович Крюков (9 березня 1986 року, місто Мінськ Красноярського краю), Павло Володимирович Ярликов (13 жовтня 1977, Норильськ), Денис Сергійович Фатєєв (12 травня 1987, Подольськ), Євген Павлович Некрасов (23 грудня 1996, Астрахань), Віктор Геннадійович Кліменко (3 серпня 1987, Барнаул Алтайського краю).

Ім’я сьомого полоненого, який вступив до лав РДК, не вказане, а його обличчя заблюрене…