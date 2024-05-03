 

Бійці НГУ відбили у окупантів позиції на Кремінському напрямку

  1. 03.05.2024
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Розвідники та штурмовики кількох бригад Національної гвардії України (у тому числі дванадцятої спеціального призначення «Азов») видавлюють російських окупантів з позицій у Серебрянському лісництві на Кремінському (Лиманському) напрямку.

Про це у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» повідомив блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс: «Потіряшки не сильно хочуть дохнути, тому просто звалюють, як результат — маємо віджаті позиції, за які орки ще місяць тому тупо вмирали».

До успіху призводять два чинники. По-перше, наші розвідувальні диверсійні групи: «Розвідоси та спецура бригад НГУ влаштовують гарні нічні та денні рандеву з башкірськими дурнями в «лісі чудес».

По друге, «бомбардування» з дронів: «Плюс у них багато «двохсотих» від наших скидів (гранат з безпілотних літальних апаратів)».

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