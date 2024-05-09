 

Бійці 14-го полку ЗСУ знищили два ЗРК «Бук» окупантів

  1. 09.05.2024
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Чудовий здобуток продемонстрували бійці чотирнадцятого окремого полку Збройних сил України, знищивши невказаною високоточною зброєю сім «жирних» цілей російських окупантів.

Про це повідомив офіційний Телеграм-канал оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця «Хортицький вітер», оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих безпілотними літальними апаратами, чиї оператори знайшли дані мішені і скоригували влучні удари по ним.

Отже, ми бачимо знищення двох пускових установок зенітно-ракетного комплексу «Бук» з ракетами: один з них після ураження запустив ракету в небо, а інший вибухнув характерним грандіозним феєрверком (дивись скриншот).

Також показано знищення двох радіолокаційних станцій пошуку цілей і наведення до ЗРК «Бук» 9С36, двох автоматизованих станцій постановки радіоелектронних перешкод Р-300Ж «Житель» і 152-мілметрової самохідної артилерійської установки «Гіацинт-С».

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