Бійці 14-го полку ЗСУ знищили два ЗРК «Бук» окупантів
Чудовий здобуток продемонстрували бійці чотирнадцятого окремого полку Збройних сил України, знищивши невказаною високоточною зброєю сім «жирних» цілей російських окупантів.
Про це повідомив офіційний Телеграм-канал оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця «Хортицький вітер», оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих безпілотними літальними апаратами, чиї оператори знайшли дані мішені і скоригували влучні удари по ним.
Отже, ми бачимо знищення двох пускових установок зенітно-ракетного комплексу «Бук» з ракетами: один з них після ураження запустив ракету в небо, а інший вибухнув характерним грандіозним феєрверком (дивись скриншот).
Також показано знищення двох радіолокаційних станцій пошуку цілей і наведення до ЗРК «Бук» 9С36, двох автоматизованих станцій постановки радіоелектронних перешкод Р-300Ж «Житель» і 152-мілметрової самохідної артилерійської установки «Гіацинт-С».
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