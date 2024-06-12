Без військового квитка можуть бути недоступні тисячі держпослуг, – Мін’юст

Військовозобов’язаним українцям можуть обмежувати надання державних послуг без військово-облікових документів. Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська.

Закон про адміністративні послуги передбачає, що при зверненні громадян за якоюсь послугою держава може вимагати військово-облікові документи. За словами глави Мін’юсту, така вимога дозволить військовозобов’язаним «з’являтись на радарах держави».

«Я не можу сказати, що ми повсюдно запровадили такі механізми (вимога надати військові документи, — ред.). Але, на моє переконання, він буде з’являтись все частіше. Все частіше для надання послуг військовозобов’язаним держава буде запитувати військово-обліковий документ», — сказав Малюська.

Міністр також зазначив, що очікувати масштабної реформи не варто, бо законодавство вже передбачає можливість вимагати військовий квиток. За його словами, йдеться про «сотні, якщо не тисячі» послуг, при наданні яких можуть попросити надати військово-обліковий документ.

Глава Мін’юсту додав, що для певних послуг таку вимогу не будуть запроваджувати. Це послуги, що стосуються членів сім’ї військовозобов’язаного та дітей військовозобов’язаного. Для критично важливих послуг такої вимоги не будуть запроваджувати.

За словами Малюськи, військово-облікові документи вимагатимуть при наданні послуг, потрібних для «гарного життя та особистого комфорту» військовозобов’язаного.

Нагадаємо, 18 травня набув чинності оновлений закон про мобілізацію. Всі військовозобовʼязані чоловіки та жінки віком 18-60 років протягом 60 днів, до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані.

Президент Володимир Зеленський визнав, що мобілізація в Україні зросла, після ухвалення відповідного закону.

Закон №3621-IX передбачає скасування статусу «‎обмежено придатний». Згідно з документом, громадяни, які були визнані «обмежено придатними», мають повторно пройти ВЛК протягом дев’яти місяців після набрання чинності законом – до 4 лютого 2025 року.

Міноборони впровадить можливість отримання електронного направлення на проходження ВЛК (військово-лікарської комісії) для тих громадян, які зараз мають статус «обмежено придатний». Про це 9 червня в ефірі національного телемарафону сказала заступниця міністра оборони Катерини Черногоренко.