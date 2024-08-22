 

Балістичні «Іскандери» не змогли завдати шкоди Україні, – Олещук

  1. 22.08.2024
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Минулої ночі російські загарбники вдарили по Україні двома балістичними ракетами «Іскандер-М» з Бєлгородської області РФ і окупованого Криму, а також кількома авіаційними протирадіолокаційними ракетами «Х-31П» з Чорного моря.

«Внаслідок активної протидії, більшість ворожих ракет не досягла цілей. Попередньо, обійшлося без жертв та серйозних наслідків», — заявив у підсумковому зведенні командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

На жаль, з цієї цитати важко зрозуміти, чи не досягли своїх цілей балістичні «Іскандери». Але добре, що «без серйозних наслідків».

Також, за його даними, ворог запустив десяток дронів-камікадзе типу іранських «Шахедів» по позиціях наших захисників в ближньому тилу на Харківщині. Два з них вдалося збити, ще два самі впали.

Тим часом, пожежа на великій нафтобазі в місті Пролетарськ Ростовської області РФ лише посилюється – вибухають нові й нові резервуари зі стратегічного запасу пального РФ.

Пожежники припинили боротьбу з вогнем, адже вона не дає ніякого результату, окрім жертв серед рятувальників. Від ідеї заливати ємності водою з транспортних літаків «Іл-76» відмовилися. Чекають, доки вигорять 74 ємності з пальним.

Нагадаємо, пожежа розпочалася в ніч на дев’ятнадцяте серпня після влучання максимум чотирьох українських дронів-камікадзе. Наразі чорний дим і сморід розповсюдилися по населених пунктах в радіусі двохсот кілометрів від Пролетарська…

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