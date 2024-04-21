Байєр уникнув першої поразки в сезоні на 8-й доданій хвилині матчу

Завершився матч 30-го тура німецької Бундесліги, в якому зустрілися «Боруссія» Д і «Байєр». Казка Байєра, який за 5 турів до завершення чемпіонату став його переможцем, продовжилася. Гра завершилася з рахунком 1:1. Ливеркузенці уникнули поразки на 8-й доданій хвилині матчу!

Усі голи в матчі прийшли за останні 10 хвилин основного часу і дев’ять хвилин компенсовано. На 81-й хвилині «шмелей» вивів вперед нападаючий Ніклас Фюлькруг. Однак на 90+8-й хвилині захисник «Байєра» Йосип Станишич рахунок зрівняв, забивши після паса Флоріана Вірца.

Це вже 45 матч Байєра без поразок поспіль, що є рекордом для команд з п’яти топових ліг Європи (Німеччина, Англія, Італія, Іспанія, Франція). Попередній рекорд у 43 матчі належав «Ювентусу».

Нагадаємо, в попередньому матчі Байєр теж врятувався від поразки на 89 хвилині гри з Вест Хемом у єврокубковій грі.

«Байєр» займає перше місце в турнірній таблиці Бундесліги сезону-2023/2024. Команда набрала 80 очок за 30 матчів і в минулому турі достроково стала чемпіоном Німеччини. «Боруссія» Д знаходиться в п’ятому місці, заробив 57 очок.