Байден запевнив, що швидко надасть потужний пакет допомоги

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Джо Байденом щодо виділення допомоги для України. Серед іншого йшлося про вміст майбутнього оборонного пакета. Про це глава держави повідомив сьогодні у соцмережах.

Байден запевнив, що в разі схвалення законопроєкту Сенатом США негайно підпише закон.

«Вдячний Джо Байдену за неослабну підтримку України та за справжнє глобальне лідерство. Я також відзначив двопартійну підтримку законопроєкту та особисту роль спікера Майка Джонсона і лідера меншості Хакіма Джеффріса», — розповів Зеленський.

Лідери обговорили перший пакет оборонної допомоги після ухвалення закону.

«Маю запевнення президента, що він буде швидким та потужним і посилить наші протиповітряні, далекобійні й артилерійські спроможності», — зауважив Зеленський і додав, що рішення Палати представників США щодо конфіскації російських активів посилає «потужний сигнал» усім партнерам України.

Президент розповів Байдену про російські повітряні атаки, зокрема, про удар по харківській телевежі, що стався «буквально за кілька хвилин до розмови». «Це чіткий намір Росії зробити місто непридатним для життя», — заявив Зеленський.

Під час розмови йшлося і про підписання двосторонньої безпекової угоди та підготовку до майбутнього Саміту миру.

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників США – нижня палата Конгресу – прийняла законопроєкт про надання майже $61 млрд допомоги Україні. При цьому перед голосуванням були відхилені усі антиукраїнські правки до законопроєкту. В тому числі ті, що подала Спартц — конгресвумен, що народилася в Україні, але системно виступає з російськими наративами.

Вікторія Спарц пропонувала вилучити із законопроєкту чотири положення, зокрема пов’язані з програмою PDA, що дає змогу Білому дому виділяти Україні зброю безпосередньо зі складів американської армії. Це для нас одне з найголовніших в законі про допомогу…

Також було відхилено поправку конгресвумен Кет Каммак, яка пропонувала скасувати все невійськове фінансування, пов’язане з Україною, та поправку від конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, яка пропонувала «кожну суму в доларах у цьому законі зменшити до нуля» (іі конгресмени запропонували назвати представницею Путіна у Конгресі).

Конгресмен Кевін Герн від Оклахоми сам відкликав свою четверту поправку, в якій пропонував заборонити використання коштів Фонду підтримки економіки» для виплати пенсій.