Байден допускає втручання армії США у разі вторгнення КНР на Тайвань

Президент США Джо Байден не виключає втручання американської армії у разі вторгнення Китаю на Тайвань. Про це він заявив в інтерв’ю TIME.

За словами Байдена, допомога США Тайваню залежатиме від обставин.

«Я чітко дав зрозуміти Сі Цзіньпіну, що ми згодні з політикою попередніх президентів, яка полягає в тому, що ми не прагнемо незалежності для Тайваню», — сказав він, додавши, що США продовжують постачати Тайваню зброю.

Відповідаючи на питання про можливість розгортання американських військових у разі вторгнення Китаю на Тайвань, Байден зазначив: «Не виключаю використання військової сили США. Існує різниця між розгортанням наземних сил, військово-повітряних сил, військово-морських сил тощо».

Йдеться про дистанційні удари з баз на Філіппінах чи в Японії — Байден не уточнив.

Раніше ЗМІ писали, що США готуються воювати з Китаєм за Тайвань. Морські піхотинці США і Філіппін провели військові навчання. Вони відпрацьовували висадку з вертольотів, штурм і обстеження місцевості.

Нагадаємо, у США назвали терміни готовності КНР до нападу на Тайвань. Китай нарощує свій військовий і ядерний арсенал. Ці ознаки вказують на те, що він готовий вторгнутися на Тайвань до 2027 року.

Два дні тому міністр оборони Китаю Дун Цзюнь заявив на полях конференції з питань безпеки Діалог Шангрі-Ла у Сингапурі, що ті, хто намагається відокремити Тайвань від Китаю, будуть «розчавлені та зазнають краху». Про це 2 червня повідомляє DW з посиланням на китайську державну телекомпанію CCTV.

За словами китайського міністра, армія КНР діятиме «рішуче», щоб запобігти незалежності острова.