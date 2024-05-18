Авіація ЗСУ знищила у Вовчанську будівлю разом з десятками окупантів

Збройні сили України знищили будівлю лікарні на півночі частково окупованого містечка Вовчанськ у прикордонні Харківської області, оскільки вона стала пунктом накопичення російських загарбників.

Відповідні відео, відзняті контрольними безпілотними апаратами, сьогодні ввечері широко розповсюдилися в інтернеті. Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ» прокоментував: «Потужні прильоти по місцю накопичення штурмових підрозділів рашиків у Вовчанській лікарні».

Телеграм-канал «Донбас Оперативний» уточнив: «Потужна детонація в центральній лікарні Вовчанська. Під завалами десятки дохлих окупантів після удару нашої авіації».

Ми бачимо поспіль цілу серію потужних вибухів, які вмить руйнуючи будівлю, не дають шансів тим, хто перебував в середині зробити якісь осмислені дії для свого порятунку.

До речі, боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман) ще вранці у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» написав:

«По оркам у Вовчанську гарно відпрацьовують наші літачки, вертушки (гвинтокрили), артилерія, реактивні системи залпового вогню».