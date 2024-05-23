 

ATACMS знищили три пускові установки ЗРК «С-300» окупантів

  1. 23.05.2024
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Вчора жителі окупованого Донецька і сусідніх населених пунктів східніше масово повідомляли про потужні вибухи ближче до тринадцятої години в районі містечка Моспіне, показавши на відзнятих здалеку відео високий стовп сірого диму.

Сьогодні о 16:01 російський Телеграм-канал «Досье Шпиона» розповів, що 22 травня о 12:50 по позиціям протиповітряної оборони російських окупантів в районі аеродрому біля Моспіно Збройні сили України завдали удару п’ятьма балістичними американськими ракетами типу ATACMS.

В результаті знищені дві пускові установки зенітно-ракетних комплексів «С-300» і (чи) «С-400», їх радіолокаційну станцію «96Л6Е» та пункт управління. Ще одна ПУ ЗРК пошкоджена.

Втрат у живій силі, за даними «Досье Шпиона», немає, і це дивно. Чи то розрахунки ЗРК і РЛС не намагалися збивати ракети, заховавшись в укриття. Чи просто вони були відсутні на місці чергування з невідомих причин.

До речі, від Моспіно до вільної території трохи більше сорока кілометрів – цю дистанцію могли б подолати і «звичайні» снаряди GMRLS від реактивної системи залпового вогню HIMARS, але вони в рази слабші за ATACMS.

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