ATACMS знищили російський корабель «Ковровец» у Севастополі

Минулої ночі «бавовна» дуже потужно погуляла по окупованому з 2014 року Криму. Починаючи приблизно з опівночі про потужні вибухи в соціальних мережах масово писали жителі Євпаторії, Сак, Перевального, Севастополя, Джанкоя, Армянська, Сімферополя…

Результати наразі невідомі, але Телеграм-канал «Крымский ветер», серед іншого, о 0:27 написав: «Три прильоти в одну точку – в якийсь корабель в районі Інженерної бухти Севастополя».

На відео, відзнятим жителем Севастополя, чутно чисельні потужні вибухи та видно яскраві спалахи. А вже о 10:06 «Крымский ветер» написавв: «Як повідомляють наші підписники, вражений корабель ЧФ росіяни вже забрали з Севастопольської бухти…»

Міноборони РФ заявило, що протиповітряна оборона загарбників начебто збила над Кримом дев’ять американських ракет ATACMS.

Згодом ВМС України заявили, що разом з побратимами вони знищили морський тральщик ЧФ РФ проєкту 266-М «Ковровец».

Тральщик — корабель спеціального призначення, завданням якого є пошук, виявлення і знищення морських мін та проведення кораблів через мінні загородження.

Знищений корабель модифікований та відрізнявся від радянських попередників досконалішим обладнанням із пошуку та знищення мін, а також зниженим акустичним полем.

Його довжина 61 метр, а екіпаж майже 70 осіб.