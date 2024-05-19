 

ATACMS знищили російський корабель «Ковровец» у Севастополі

  1. 19.05.2024
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Минулої ночі «бавовна» дуже потужно погуляла по окупованому з 2014 року Криму. Починаючи приблизно з опівночі про потужні вибухи в соціальних мережах масово писали жителі Євпаторії, Сак, Перевального, Севастополя, Джанкоя, Армянська, Сімферополя…

Результати наразі невідомі, але Телеграм-канал «Крымский ветер», серед іншого, о 0:27 написав: «Три прильоти в одну точку – в якийсь корабель в районі Інженерної бухти Севастополя».

На відео, відзнятим жителем Севастополя, чутно чисельні потужні вибухи та видно яскраві спалахи. А вже о 10:06 «Крымский ветер» написавв: «Як повідомляють наші підписники, вражений корабель ЧФ росіяни вже забрали з Севастопольської бухти…»

Міноборони РФ заявило, що протиповітряна оборона загарбників начебто збила над Кримом дев’ять американських ракет ATACMS.

Згодом ВМС України заявили, що разом з побратимами вони знищили морський тральщик ЧФ РФ проєкту 266-М «Ковровец». 

Тральщик — корабель спеціального призначення, завданням якого є пошук, виявлення і знищення морських мін та проведення кораблів через мінні загородження.

Знищений корабель модифікований та відрізнявся від радянських попередників досконалішим обладнанням із пошуку та знищення мін, а також зниженим акустичним полем.

Його довжина 61 метр, а екіпаж майже 70 осіб.

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