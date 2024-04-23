Артилерія ЗСУ розбила окупантів в районі Роботиного

Бійці 454-го батальйону 141-ої окремої піхотної бригади Збройних сил України знищили штурмову групу російських окупантів, яка атакувала їх позиції в районі звільненого минулого літа села Роботине Запорізької області (тоді Бердянський, а тепер Оріхівський напрямок).

Про це служба зв’язків з громадськістю бригади повідомила у своєму телеграм-каналі та на офіційній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих безпілотними літальними апаратами.

Їх оператори скоригували вогонь артилерії – якщо ми правильно зрозуміли, гармаші самостійно ліквідували дану загрозу: спочатку влучили у ворожу машину, яка в результаті згоріла, а потім касетними снарядами накрили інтервентів, які з неї тікали.

Варто зазначити, що принаймні у цій ситуації ми бачимо відносно адекватне артилерійське забезпечення наших позицій. Адже здебільшого останнім часом основним ресурсом для відбиття ворожих атак є більш дешеві та доступні дрони-камікадзе.