Аргентина приєдналася до формату «Рамштайн»

Сьогодні у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі проходить 23 засідання у форматі Рамштайн для допомоги України. Контактна група об’єднує близько 50 країн. На зустрічі присутній міністр оборони України Рустем Умєров.

Позитивна новина з’явилася вже під час відкриття засідання — шеф Пентагону Ллойд Остін, який зазвичай головує, повідомив, що до коаліції країн доєдналася Аргентина.

Зазначимо, що після перемоги на президентських виборах Хав’єра Мілея ця країна демонструє проукраїнську політику. Раніше Аргентина передала нашій країні п’ять гвинтокрилів Мі-17Е, які колись закупила в РФ… Зараз є намір надати Україні французські військові літаки…

Крім того, днями президент Мілей заявив, що поїде на Саміт миру у Швейцарію.