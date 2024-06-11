Аккумулятор iPhone 15: дольше работает, быстрее заряжается

Apple заявляет, что iPhone 15 оснащен аккумулятором, который работает дольше и заряжается быстрее, чем предыдущие модели. В этой статье рассмотрим некоторые из новых функций аккумулятора Apple Айфон 15 и то, как этот факт повышает ваш комфорт использования гаджета.

Увеличенное время автономной работы

Apple утверждает, что iPhone 15 может работать до 2 часов дольше, чем iPhone 14. Это означает, что вы можете использовать свой телефон дольше в течение дня без подзарядки. Увеличенное время автономной работы достигается за счет более емкого аккумулятора и более энергоэффективного процессора. Причем сразу и не скажешь, что сыграло ключевую роль в увеличении автономности работы гаджета – увеличенная емкость батареи или применение энергоэкономных технологий процессора.

Быстрая зарядка

iPhone 15 также поддерживает быструю зарядку, что позволяет зарядить аккумулятор до 50% всего за 30 минут. Это удобно, если вам нужно быстро зарядить телефон перед выходом из дома. Быстрая зарядка работает с помощью нового зарядного устройства USB-C, которое входит в комплект поставки iPhone 15. Это очень удобно и в период регулярных отключений электричества, когда вам не приходится ориентироваться только на свои привычки, но и на графики подачи света.

iPhone 15 также получил опцию оптимизированной зарядки, способной продлить срок службы батареи. Оптимизация означает, что ПО изучает ваши привычки зарядки и откладывает зарядку телефона до тех пор, пока вам не понадобится его использовать. Это помогает снизить износ аккумулятора.

Свобода и независимость от проводов

iPhone 15 также поддерживает зарядку MagSafe, которая позволяет заряжать телефон без использования проводов. Зарядка MagSafe удобна, если вы хотите зарядить телефон во время использования. Зарядка MagSafe работает с помощью магнитного зарядного устройства, которое приобретается отдельно.

В целом, аккумулятор iPhone 15 является значительным улучшением по сравнению с предыдущими моделями. Он работает дольше, заряжается быстрее и имеет ряд функций, которые помогают продлить срок службы аккумулятора. Если вы ищете новый смартфон с отличным аккумулятором, iPhone 15 – это отличный вариант.

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