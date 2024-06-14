На Покровському напрямку ЗСУ знищили танк, ББМ і майже три роти окупантів

На фронті найгарячішою залишається обстановка на Покровському (раніше Авдіївському) напрямку. Тільки за перші 22 години тринадцятого червня російські окупанти здійснили тут 32 штурми позицій Сил оборони.

Про це в останньому на цей момент зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України:

«Загарбники 32 рази намагалися вклинитися в бойові порядки захисників України поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Новопокровського, Калинового, Межового, Новоселівки Першої та Яснобродівки. 24 ворожі атаки нашими воїнами відбито. Вісім бойових зіткнень ще продовжуються».

При цьому за вказаний час на даній ділянці наші захисники ліквідували і поранили 291 інтервента (майже три роти), знищили їх танк, бойову броньовану машину, гармату та автомобіль.