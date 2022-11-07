 

ЗСУ знищили базу окупантів в Голій Пристані

  1. 07.11.2022
  2. Рубрика:

Сьогодні ввечері в Каховському районі (на лівому березі Дніпра) лунають вибухи. Про це, посилаючись на повідомлення місцевих мешканців, повідомив Телеграм-канал «Х..вий Херсон». 

В свою чергу, спікер Генерального штабу Збройних сил України Олександр Штупун у вечірньому зведенні, зокрема, повідомив, що в місті Гола Пристань Херсонського району (південніше Херсону, теж на лівому березі Дніпра) знищено запаси палива окупантів.

Швидше за все, до глибокого тилу агресора на Херсонському напрямку дістають високоточними снарядами «GMRLS» від західних реактивних систем залпового вогню «HIMARS», «MARS ІІ» чи «М270».

Подпишитесь на новости
 
redtram
РедТрэм Обменный

Коментарі (0)

Video >>

Обама напутствовал Клинтон на победу на выборах президента США (видео)

09.06.2016 - 23:54
  Бывшая некогда первой леди США Хиллари Клинтон нынче в шаге от того, чтобы стать первым лицом этой великой державы. Причем, впервые Америку может возглавить женщина.   Клинтон выиграла праймериз ...
читать

Подборка смешных анекдотов и забавных видео

09.02.2019
Мама, я посуду помыла, уроки ...
читать

Фитнес для хомяков «взорвал» Интернет: видео

01.08.2017
За почти 6 суток ролик, ...
читать

Актриса Ходченкова обнажилась в новом клипе группы «Ленинград»: видео

27.04.2017
Эпатажная российская группа «Ленинград» презентовала ...
читать