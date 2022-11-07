ЗСУ знищили базу окупантів в Голій Пристані

Сьогодні ввечері в Каховському районі (на лівому березі Дніпра) лунають вибухи. Про це, посилаючись на повідомлення місцевих мешканців, повідомив Телеграм-канал «Х..вий Херсон».

В свою чергу, спікер Генерального штабу Збройних сил України Олександр Штупун у вечірньому зведенні, зокрема, повідомив, що в місті Гола Пристань Херсонського району (південніше Херсону, теж на лівому березі Дніпра) знищено запаси палива окупантів.

Швидше за все, до глибокого тилу агресора на Херсонському напрямку дістають високоточними снарядами «GMRLS» від західних реактивних систем залпового вогню «HIMARS», «MARS ІІ» чи «М270».