 

ЗСУ відтіснили окупантів на Харківщині

  1. 28.08.2024
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Бійці Сил оборони відкинули російських окупантів у прикордонні на півночі Харківської області. Про це повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман).

Так, у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» він розповів: «Сьогодні наші хлопці досить успішно відпрацювали на Харківському напрямку, відтіснивши з позиції до роти орків».

Тим часом пресцентр Генерального штабу Збройних сил України в останній оперативній інформації (станом на восьму годину 28 серпня), оприлюдненій на офіційній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», про дану ділянку фронту повідомив наступне:

«На Харківському напрямку відбулося дев’ять бойових зіткнень поблизу Глибокого, Стариці, Вовчанська та Липців».

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