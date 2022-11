ЗСУ відбили наступ окупантів під Вугледаром і контролюють Павлівку

Російські окупанти продовжують наступальні дії на Донбасі. Про це в ранішньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, оприлюдненому на офіційній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, розповів речник Олександр Штупун.

Так, за минулу добу на Вугледарському напрямку наші захисники відбили ворожі атаки під Павлівкою (південь Донецької області). А блогер «Necro Mancer» сьогодні припускає, що Павлівка контролюється ЗСУ, дивись відео: «Наочне підтвердження того, що українські війська без зусиль їздять головною дорогою в Павлівці».

Окрім того, під Донецьком наші воїни відбили ворожі штурми в районах Новомихайлівки, Мар’їнки, Невельського, Первомайського і Кам’янки під Донецьком, а на Бахмутському напрямку – біля Майорська, Озаряновки, Кліщіївки, Іванграда, Бахмута, Бахмутського, Спірного і Білогорівки

Населені пункти перераховані в порядку розташування на мапі з півдня на північ.

Visual confirmation that Ukrainian troops effortlessly drive on the main road in Pavlivka. No Russian units in Pavlivka present. #Pavlivka #Ukraine #Donetsk pic.twitter.com/BdTk4vY0Nb

— (((Tendar))) (@Tendar) November 4, 2022