ЗСУ повністю знищили батальйон ЗС РФ

На початку листопада російські окупанти дещо відсунули передові розвідувальні загони Збройних сил України на Сватівському напрямку в Луганській області – рашисти дуже тішилися поверненням під свій контроль села Макіївка. І ось російське видання «Вёрстка» повідомило, що агресор просто засипав цю територію сотнями трупів мобілізованих – більше півтисячі «двохсотих».

Журналістам це стало відомо з розповідей мобілізованих з Воронежа, які вижили (зокрема Олексія Агафонова), та їх дружин і мам, які почали записувати відеозвернення до губернатора Воронезької області.

Мобілізованих вивезли на передову без оснащення і сказали окопуватися. Але одразу почалися інтенсивні обстріли зі сторони ЗСУ, які викосили незахищених і непідготовлених загарбників, у яких навіть не було лопат, щоб закопатися, як слід. Всього було 570 загарбників, вижило 29, ще 12 поранені, а всі решта загинули.

Ті що вижили з батальйону, хаотично відступили до Сватова. З їх слів, до них в тому самому районі ЗСУ розбили ще один батальйон таких самих непідготовлених мобілізованих.

Тим не менш, судячи з усього, ЗСУ поки що не спішать просуватися вперед, надаючи перевагу артобстрілам ворога.

Цікава також реакція росіян: вони не проти вбивати українців, але вони проти, щоб українці вбивали їх. Сюр.