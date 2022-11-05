В Мелітополь привезли пам’ятник і 80 «трьохсотих» окупантів

В цивільні лікарні окупованого Мелітополя Запорізької області доставлено чергових вісімдесят поранених російських загарбників. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Олександр Штупун, який пояснив, що в медичних підрозділах окупантів не вистачає кваліфікованого персоналу, зокрема лікарів-хірургів.

Тим часом, блогер і український патріот з окупованих територій «Necro Mancer» звернув увагу на повідомлення рашистів і російських засобів масової інформації на відновлення в Мелітополі пам’ятника Володимиру Леніну (дивись фотографію):

«Тепер дідусь буде вказувати росіянам, на який конкретно накуй їм треба йти».

Що ж, зрозуміло, що після цієї війни в Україні не залишиться нічого російського чи радянського. Тому добре, що п’ята колона себе проявляє – після звільнення зрадники, які не втечуть в РФ, отримають давно заслужені тюремні строки.